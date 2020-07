Geht doch!

Das war ein feiner Anfang. Stadträte, Stadtverwaltung, Handel, Gastronomie und Interessensverbände haben am Donnerstag Ideen für eine lebenswertere Altstadt präsentiert und diskutiert. Im Blick: die Schmiedgassen. In ihrer ganzen Traurigkeit. Und mit ihrem ganzen Schmuddel. Oberbürgermeister Richard Arnold hat recht, wenn er sagt: Wir wollen, dass dort gelebt wird. Weshalb die Verwaltung quirlige Gassen mit Läden, Kneipen, Menschen will. Räte, Händler, Gastronomen und Altstadtfreunde diskutierten dies munter. Und legten Finger auf wunde Punkte: Sollen diese Gassen endlich den Charme der 70er-Jahre verlieren, muss mehr Leben einkehren,