Stauden für sparsame Gießer

Serie „Unser Garten – schön wie nie“. Fernseh-Gartenexperte Volker Kugel sagt, was man vom „Blühenden Barock“ lernen kann.

Schwäbisch Gmünd

Das Motto „Unser Garten – schön wie nie“ gilt nicht nur fürs Zuhause. Schön wie nie ist in diesem Frühjahr auch die Anlage des „Blühenden Barock“ in Ludwigsburg. Da blühten erst einmal 250 000 Tulpen, Narzissen oder Stiefmütterchen. Aber niemand hat‘s gesehen. Für den Chef dieser Anlage und Fernseh-Gartenexperte Volker Kugel „eine surreale Situation, ich musste mich in die Backe kneifen um festzustellen, ist das Traum oder Wirklichkeit“.

Inzwischen kann er sich mit der Wirklichkeit wieder anfreunden. Seit 6. Mai steht der Sommerflor in den Gärten des Blühenden