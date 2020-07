Kindergarten und Hort teurer

Betreuung Warum in Hüttlingen fürs Kindergartenjahr 2020/21 die Elternbeiträge um 1,9 Prozent angehoben werden.

Hüttlingen. Die Gemeinde erhöht die Kindergartengebühren für das Kindergartenjahr 2020/21. Die Elternbeiträge werden um 1,9 Prozent angehoben.

Andrea Weker, stellvertretende Hauptamtsleiterin der Gemeinde, begründete in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend die geplante Erhöhung, auf die sich Gemeinde- und Städtetag, Kirchenleitungen sowie kirchliche Fachverbände in Baden-Württemberg geeinigt haben.

Die Vertreter aller Verbände halten daran fest, durch Elternbeiträge möglichst 20 Prozent des Abmangel der Kindergärten zu erwirtschaften. Allerdings wolle man im Jahr der Corona-Pandemie Eltern und Familien nicht zu sehr belasten.