Steuersenkung: wie Händler sie an Kunden weitergeben

Einzelhandel Mit Coupons, Aktionen oder durch die Senkung der Preise bekommen die Kunden die Steuern zurück. So machen es die lokalen Händler.

Schwäbisch Gmünd

Manche ziehen die Prozente ab, andere Geschäfte packen die Steuersenkung in andere Vorteile für den Kunden – die Mehrwertsteuersenkung um drei Prozent wird von den Gmünder Einzelhändlern unterschiedlich gehandhabt.

Simone Klaus vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) hat in Gmünd damit bereits Erfahrungen gemacht. „Meiner Erfahrung nach geben die meisten Händler die Mehrwertsteuer den Kunden an der Kasse zurück“, sagt Klaus. Es gebe aber auch Fälle, bei denen die Kunden auf die Senkung verzichten und so die lokalen Einzelhändler unterstützen. Andere kompensieren die Senkung beispielsweise mit Aktionen