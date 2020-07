Amazon legt abgespeckte Pläne für Schwäbisch Gmünd vor

Standortpolitik Beim Gmünder Besuch im Logistikzentrum in Pforzheim konkretisiert der Online-Händler sein Vorhaben mit neuem Standort im Benzfeld.

Mitglieder des Verwaltungsausschusses des Gmünder Gemeinderats machten sich am Freitag ein Bild vom Logistikzentrum des Online-Händlers Amazon in Pforzheim. Mehr als drei Stunden standen Standortleiter Alexander Bruggner, Regionial-Direktor Logistik, Karsten Frost, und Betriebsratsvorsitzender Christos Kalpakidis den Gemeinderäten Rede und Antwort. Zudem gab es eine ausführliche Führung mit Einblicken in den alltäglichen Arbeitsablauf.

Klar wurde dabei: Entgegen den ursprünglichen Plänen, die dem Ausschuss Ende vergangenen Jahres vorlagen, hat der Online-Händler seine Pläne für ein Verteilzentrum in Gmünd deutlich reduziert. Eine