Chefarzt geht in Ruhestand

Aalen. Nach fast 24-jähriger Tätigkeit am Ostalb-Klinikum Aalen ist der Chefarzt der Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin Prof. Dr. Achim Thiel zur Jahresmitte in den Ruhestand verabschiedet worden.

Der Vorstand der Kliniken Ostalb hat Prof. Dr. Achim Thiel in kleiner Runde verabschiedet. Seit 1996 war Thiel in der Anästhesie im Ostalb-Klinikum tätig. In den Jahren nach seinem Eintritt 1996 wurden Unterstützung der damaligen Betriebsleitung neue Narkosegeräte angeschafft und die technische Ausstattung wurde insgesamt modernisiert. In den Jahren 1998 bis 2008 hat sich eine Schmerzambulanz etabliert.

Die letzten Monate seit der