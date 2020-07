Winterspaß im Freien kann kommen

Gmünd- Rehnenhof/Wetzgau

In der letzten Sitzung des Ortschaftsrats Rehnenhof-Wetzgau vor der Sommerpause beschäftigte sich das Gremium mit einer für den Winter geplanten Eisstockbahn am Himmelsgarten. Norbert Friedel, Betreiber des Kletterwalds Skypark im Himmelsgarten und Ralf Bähr, Inhaber der dortigen Spielgolfanlage haben sich zusammengefunden um mit einer Eisstockbahn, „auch ein Angebot für den Winter“ in den Himmelsgarten zu holen.

Den Planungen zufolge soll sich das Spielfeld im rechten vorderen Bereich der Asphaltfläche des Parkplatzes in unmittelbarer Nähe zur Himmelsstürmer-Hütte