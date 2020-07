Mietminderung wegen Lärm am Normannia-Stadion?

Wohnen Ein Anwohner am Normannia-Stadion fordert eine Mietminderung wegen Lärmbelästigung vom Sportplatz – beim Bauverein hält man das für nicht durchsetzbar.

Schwäbisch Gmünd

Das Thema Lärm beschäftigt Volker Sperrle seit längerem: Der Anwohner der Schwerzerallee hat sich schon häufig über zu viel Lautstärke vom Platz des FC Normannia geärgert – und bereits einige Initiativen dagegen gestartet.

Nun will Sperrle eine Mietminderung vom Gmünder Bauverein einfordern – als einen von mehreren Anträgen bei der nächsten Mitgliederversammlung. Sperrle spricht vom „wir“, wobei er konkret eine Anwohnerin erwähnt, die an seiner Seite stehe. Wie viele Unterstützer seiner Idee es insgesamt gibt, will er auf Nachfrage nicht sagen.

Raynulf Jehle, der Geschäftsführende Vorstand