Englisch, Deutsch und Mathe lernen

Schwäbisch Gmünd. Zeltlager entfallen wegen der Corona-Pandemie, viele Familien streichen ihren Sommerurlaub. Was tun in den großen Ferien? In Schwäbisch Gmünd gibt’s trotzdem eine Vielzahl an Möglichkeiten für Kinder. Die Nachfrage nach Betreuungsangeboten sei – wie zu erwarten war – sehr groß, sagt Klaus Arnholdt, Leiter des Gmünder Amtes für Bildung und Sport. Deshalb bietet die Stadt Gmünd mit vielen Kooperationspartnern ein umfassendes Freizeitprogramm, aber auch die so genannte Lernbrücke an verschiedenen Schulen. Deren Richtlinien kommen vom Kultusministerium des Landes Baden Württemberg.

Die Lernbrücke