100 Jahre fleißig und fromm gelebt

Geburtstag Martha Schwerdt aus Alfdorf feierte am Samstag ihren 100. Geburtstag bei guter Gesundheit und im Kreis der Familie.

Alfdorf-Pfahlbronn

Als Martha Schwerdt am 18. Juli 1920 das Licht der Welt erblickte, war der Erste Weltkrieg gerade einmal zwei Jahre zuvor zu Ende gegangen. Als junges Mädel von 19 Jahren musste sie den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges miterleben. In ihrem 100-jährigen Leben habe Martha Schwerdt viel erlebt und mitgemacht. Daran erinnerte am Samstag der Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz bei seinem Geburtstagsbesuch bei der Jubilarin.

Krötz überbrachte der Jubilarin Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Gemeinde Alfdorf sowie einen Sommerblumenstrauß. Vor 13 Jahren zog Martha Schwerdt in den Pfahlbronner