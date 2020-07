Ausgezeichnete Auftritte auf Abstand

Kultur Der Bürgerverein organisiert die erste Bettringer Sommerbühne in der Ortsmitte bei der Uhlandschule. Die Besucher der insgesamt vier Veranstaltungen sind glücklich über die Abwechslung.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen

Eigentlich war es Verschwendung: Ein Auftritt der Band „Dizzy Bee“, bei dem das Publikum nicht tanzen durfte. Bei der ersten Bettringer Sommerbühne in der Ortsmitte ging es am Wochenende wegen der Corona-Auflagen aber nicht anders. Und dennoch hatten die rund 150 Besucher am Samstagabend auf ihren Sitzplätzen auf dem Gelände der Uhlandschule – auf Abstand – jede Menge Spaß. Viele der Gäste, die eine Karte hatten ergattern können, waren einfach nur glücklich, dass mal wieder Live-Auftritte möglich waren.

Den Anfang machten am Samstagabend Fabian Bruck, Ute und Stephan Schwenk, die unplugged