Außenbetrieb alleine reicht oft nicht

Corona-Auswirkungen Sudhaus, Lamm, Lummerland, Waldschenke: So unterschiedlich die Betriebe, so sehr gleichen sich die Probleme. Es gibt aber auch Hoffnung für die Gastronomen.

Heubach

Was tun, um der Gastronomie in Coronazeiten zu helfen? Der Gmünder CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle hat kürzlich vorgeschlagen, die Sperrzeiten der Außengastronomie zu verlängern. Vielfach müsse diese bereits um 22 Uhr schließen, einige Gemeinden erlauben „den (lärmemissionsmäßig gedämpften) Betrieb bis 24 Uhr“, so Barthle. Er bat die Ordnungsämter, die Spielräume auszunutzen, um „jeder Außengastronomie, die sich darum bemüht, eine über 22 Uhr hinausgehende Öffnung zu ermöglichen“.

Wie sieht es diesbezüglich in Heubach aus? Und wie geht es den Gastronomen unterm Rosenstein grundsätzlich?