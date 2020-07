Eine rot-weiße Empfehlung für Badegäste in Plüderhausen

Freizeit Ein Absperrband hat in den vergangenen Tagen am Plüderhäuser Badesee für Verwirrung bei den Badegästen gesorgt. Fakt ist: Baden ist nicht verboten.

Plüderhausen

Wie schon im vergangenen Sommer gibt es derzeit wieder eine erhöhte Blaualgen-Konzentration im Plüderhäuser Badesee. Insgesamt ist die Belastung nicht so groß, dass das Gesundheitsamt und die Gemeindeverwaltung ein Badeverbot für nötig halten würden. Die Empfehlung an alle Eltern lautet lediglich, ihre Kinder nicht ins Wasser zu lassen. Der Grund: Bei Ostwind sammeln sich die Blaualgen besonders im Nichtschwimmerbereich – so auch im badesee in Plüderhausen. Deswegen hat Seewart Martin Dannenhauer die Anweisung, diesen Bereich als zusätzliche Warnung mit einem Absperrband zu