Diese Dinos lebten einst in Gmünd

Schwäbisch Gmünd

Vor Millionen Jahren war das Meer ihr Zuhause – und bis heute finden Geologen und Paläontologen Überreste von ihnen. Auch in Schwäbisch Gmünd? Werner K. Mayer, Leiter der Geologieabteilung im Naturkundeverein Schwäbisch Gmünd, klärt auf: „Es gab durchaus hier und in der Umgebung bereits Funde der Ichthyosaurier, der Wassersaurier.“ Darunter ein 13-teiliger Wirbel in Bargau, weitere Saurierbruchstücke in Heubach und einen Saurierschädel in Buch. Letzterer ist im Heimatmuseum in Waldstetten ausgestellt.

Zu Beginn der Jurazeit, etwa vor 200 Millionen Jahren,