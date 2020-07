Rotationsprinzip mit Landidylle

Landkultur Unterhaltung in Zeiten von Corona – Ernst Mantel und Steffen Köble und ihr erster „Laubacher Stadelhopf“ vor pandemiebedingt kleinem Publikum.

Abtsgmünd-Laubach

Der Trecker steht vor der Scheune in Laubach bei Abtsgmünd, die Sonne linst über das Dach, die Ziegen machen „mäh.“ Landidylle vom Feinsten. Über einen Schotterweg schlendern ein paar Menschen. Sie bleiben vor einem blauen Schild mit großer Schrift stehen, dem Wegeplan zum „Stadelhopf“ in der Hand. Ganz Corona-Regelkonform betreten sie grüppchenweise die Schleppergarage.

„Hopf“ hat nichts mit dem Gewächs Hopfen zu tun. Beim „Stadelhopf“ „hüpfen“ die Besucher zwischen drei Orten hin und her, unterteilt in drei Gruppen. Während die einen in Käsers Stall ein