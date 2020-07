Die WM in Kenia ist flöten gegangen

Dem einen gehen vielleicht die Deutschen Meisterschaften flöten. Der andere musste sogar auf die U20-Weltmeisterschaften in Nairobi verzichten. Nicht wegen Verletzungen oder weil sie die Quali nicht geschafft hätten. Nein, wegen Corona.

Michael Kucher hätte unter 47,33 Sekunden laufen müssen, um beim 400-m-Wettbewerb bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Aktiven am 8. und 9. August in Braunschweig an den Start gehen zu können. Die eigentliche Qualinorm hat der Spitzenläufer der LG Staufen auch in diesem Jahr schon längst in der Tasche. Doch die Corona-Pandemie drückt auch den Leichtathletik-Wettkämpfen ihren Stempel auf.