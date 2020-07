Wer spielt denn da in Eschach?

Eschach. Wer spielt denn jeden Abend Trompete in Eschach? Diese Frage beschäftigte in den vergangenen Wochen viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eschach. Manche fragten sogar auf dem Rathaus an, wer denn abends so gegen 19 Uhr immer ein paar Lieder auf der Trompete spielt. Die Gemeindeverwaltung klärt nun auf: Es ist Andreas Wagner. Er spielt seit Beginn der Coronakrise jeden Abend um 19 Uhr nach dem Kirchenglockenläuten auf seiner Trompete und seiner Flöte bekannte Abendlieder. Dies tut er, seit die Posaunenchöre durch ihren Verbandvorsitzenden seinerzeit aufgefordert wurden, an einem Samstagabend