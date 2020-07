Auf den Spuren von Knoedlers Werk und Leben

Fast unmöglich, als Ellwangerin nicht den Namen Karl Heinz Knoedler zu kennen. Eva Gentner ist sogar mit einem Linoldruck des Künstlers an der Wand in ihrem Zimmer aufgewachsen. Womöglich war das wegweisend. Längst ist Eva Gentner selbst eine viel beachtete Künstlerin geworden. Ihr jüngstes Projekt führte sie als Artist in Residence ins Ellwanger Schloss auf Knoedlers Spuren. An dem „silent spring“, den sie auf Einladung der Stiftung im Atelier Knoedler erlebte, kann man nun teilhaben. Ab Freitag, 24. Juli, sind ihre dabei entstandenen Arbeiten in einer Ausstellung im Schloss zu sehen. Im Interview mit Dagmar Oltersdorf sprach