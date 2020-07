Gmünder unter den Besten Deutschlands

Schwäbisch Gmünd. Vermögensobergrenzen wurden eingeführt und die Rechte von Ländern im Globalen Süden gestärkt – zumindest wenn es nach den vier Debattierern des Gmünder Parler-Gymnasiums geht. Mit ihrer guten Argumentation und starker Rhetorik erstritten sie sich nun einen zweiten Platz bei einem deutschlandweiten Debattier-Wettstreit.

In acht Vorrunden- und drei Finaldebatten maßen 38 Teams ihr Können in der von der Debating Society Germany veranstalteten Senior League. In Heilbronn, Ulm und während des traditionellen Debating-Wochenendes in Würzburg mussten die Debattierer des Parler-Gymnasium in den Vorrunden auf Englisch