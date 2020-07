In Waldstetten fließt jetzt Strom in den Tank

Mobilität Die Gemeinde hat eine Elektrotankstelle in Betrieb genommen. Was Nutzer nun wissen müssen.

Waldstetten. Unterm Stuifen kann Autofahrer ab sofort nicht nur Benzin und Diesel getankt werden, sondern auch Strom. Denn die Gemeinde Waldstetten hat nun die beiden neuen Elektrotankstellen am Malzéviller Platz in Betrieb genommen. „Die Elektromobilität wird zunehmen, eine Ladeinfrastruktur nötig“, sagte Bürgermeister Michael Rembold bei der offiziellen Inbetriebnahme der beiden Ladesäulen. Das Vorangehen der Gemeinde solle dabei auch ein Signal an größere Betriebe sein, auf ihrem Areal ebenfalls E-Ladestationen für ihre Mitarbeiter einzurichten.

Der Standort der beiden E-Tankstellen befindet