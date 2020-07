Gestorben: Uwe Feuersänger

Schwäbisch Gmünd/Täferrot. Er hat zahllosen Menschen im Gmünder Raum gezeigt, wie Kunst geht: Uwe Feuersänger, einer der aktivsten freien Kunstpädagogen der Region, ist nach schwerer Krankheit gestorben. Das teilt sein Sohn Manuel Feuersänger mit. Im März noch hatte Uwe Feuersänger seinen 70. Geburtstag gefeiert. Ausstellungen in der Volkshochschule, in Rathäusern der Region und vor allem in der Galerie der Spitalmühle waren seine Spezialität. Dabei zeigte er oft nicht seine eigenen Werke, sondern die seiner Schülerinnen und Schüler. Seit den 1980er-Jahren war er in Sachen Kunstvermittlung aktiv, hat nach eigener Einschätzung mehrere