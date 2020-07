Schließlich mit der Stadt Gmünd versöhnt

Schwäbisch Gmünd / Tübingen. Reinhart Czisch ist tot. Der älteste Sohn des ersten frei gewählten Gmünder Oberbürgermeisters nach dem Krieg, Franz Czisch, ist im Alter von 84 Jahren in Tübingen gestorben.

Reinhart Czisch ist 1935 in Gmünd geboren. Er wuchs in Gmünd auf, wohnte am Marktplatz 23, besuchte das Parler-Gymnasium, wechselte nach ein paar Jahren in ein Internat in Bad Wurzach. Über Jahrzehnte kehrte er nicht mehr nach Gmünd zurück. Erst in den vergangenen Jahren besuchte er mit seiner Frau Teresa die Stadt häufiger. Nicht zuletzt, weil die Stadt sich mit Familie Czisch versöhnte.

Düstere Erinnerungen

Franz Czisch war