Appell: Rolle Geflüchteter bei Gewaltexzessen hinterfragen

Schwäbisch Gmünd

Die Krawallnacht in Frankfurt am Main am Wochenende gab den letzten Anstoß: Die Oberbürgermeister Richard Arnold aus Schwäbisch Gmünd, Matthias Klopfer aus Schorndorf und Boris Palmer aus Tübingen appellierten am Dienstag mit deutlichen Worten an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl. „Dies dürfen wir nicht länger hinnehmen“, fordern sie in dem vierseitigen Brief hinsichtlich der zunehmenden „Aggressivität und Respektlosigkeit von Gruppen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unseren Städten“. Das Schreiben sei das Ergebnis vieler Gespräche der drei Oberbürgermeister,