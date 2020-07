So werden die Schulen fit für die Zukunft gemacht

Bildung Schulen im Kreis erhalten WLAN, Tablets & Co. Dafür hat der Kreistag grünes Licht gegeben. Ein Blick in den Medienentwicklungsplan.

Aalen

Unterricht ohne Blätterrascheln: Was noch wie eine Utopie klingt, wird an den Beruflichen-Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Kreis in den kommenden Jahren Realität. In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen stimmten die Rätinnen und Räte am Dienstagnachmittag einem 249 Seiten starken Medienentwicklungsplan zu.

„Die Pläne sind wie ein Weihnachtswunschbuch der Schulen“, sagte Landrat Klaus Pavel. Doch worum geht’s dabei überhaupt? Bund und Länder verpflichteten sich im „DigitalPaktSchule“, die Ausstattung der Bildungshäuser mit digitaler Technik finanziell