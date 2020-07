WLAN und Tablets an den Schulen: eine Übersicht

Der Blick auf das WLAN: Wie viele Berufliche Schulen und SBBZs im Ostalbkreis haben bereits WLAN? Das zeigt ein Blick in den Medienentwicklungsplan:

Vier Schulen im Kreis haben flächendeckendes WLAN, etwa die Technische Schule in Aalen. An Gmünds Gewerblicher Schule gibt’s einen Hotspot. Die Agnes-von-Hohenstaufen-Schule in Schwäbisch Gmünd stellt das WLAN bisher nur dem Kollegium zur Verfügung. An den anderen Schulen im Kreis ist WLAN teilweise vorhanden – etwa im Kreisberufsschulzentrum Ellwangen, der Heideschule in Mutlangen oder der Jagsttalschule in Westhausen.

Der Blick auf die Tablets: Wie Tablets gibt es an den Beruflichen