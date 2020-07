Sieben Millionen Euro fürs Schloss

Gemeinderat Architekt Harald Stock legt dem Heubacher Gremium am Dienstag eine detaillierte Liste aller notwendigen Arbeiten und deren Kosten vor. Räte fragen nach Einsparmöglichkeiten. Von David Wagner

Heubach

Nicht nur Bürgermeister Frederick Brütting musste nach eigenen Worten „erstmal schlucken“ – ob der Zahlen, die Architekt Harald Stock dem Heubacher Gemeinderat am Dienstagabend in der Stadthalle vorlegte. In der Sitzung im Mai hatte Stock bereits vorgestellt, welche Maßnahmen warum notwendig seien. Nun brachte er die dazugehörigen Kosten mit.

Demnach betragen die Gesamtkosten rund 6,9 Millionen Euro. Diese gliedern sich in vier Bereiche:

1 Das Bauwerk (3,03 Millionen Euro): Größte Brocken sind die Gerüstbauarbeiten (knapp 560 000 Euro) und die Rohbauarbeiten (500 000 Euro), hierzu zählen aber auch Schreiner-,