VGW engagiert sich am Zeppelinweg

Schwäbisch Gmünd

Das Bauvorhaben ist seit 2016 im Gespräch, jetzt will die stadteigene Vereinigte Wohnungsbaugesellschaft (VGW) einen Knopf dran machen: es geht um ein 3300 Quadratmeter großes Grundstück am Zeppelinweg, das zunächst privat bebaut werden sollte. Nun hat die VGW das Grundstück übernommen und will „auf Basis einer genehmigten Bauvoranfrage demnächst den Bauplan einreichen“, wie Geschäftsführer Celestino Piazza sagt. Entstehen sollen dort 24 Wohnungen in vier Baukörpern, „basierend auf einem ökologischen Konzept“, so Piazza.

Dazu zählt er die KfW-40-Bauweise ebenso wie die Reduzierung der Baukörper,