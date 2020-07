Wo sind die Lieblingsplätze der jungen Leute?

Schwäbisch Gmünd. Ist es der Spielplatz vor dem Rathaus, das Remsufer am Stadtgarten oder vielleicht sogar der Schulhof? „Fotografiere deinen Lieblingsplatz“ sagen Jugendkunstschule und Handels- und Gewerbeverein in einer gemeinsamen Aktion. Gesucht sind schöne Orte in Schwäbisch Gmünd und, davon ist der HGV-Vorstandsmitglied Dr. Christof Morawitz überzeugt, „das Ergebnis ist auch für Erwachsene durchaus spannend“. Die Fotos zeigten, was die Jugend empfinde. „Die Bilder laden außerdem zu einem Bummel durch Schwäbisch Gmünd ein.“

Eine Jury wird aus den Einsendungen die schönsten 20 Arbeiten auswählen.