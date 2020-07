Endlich wieder Kultur: Festival im Himmelsgarten

Schwäbisch Gmünd. Klaus Doldinger spielt in Gmünd. Thomas Quasthoff singt in Gmünd. Solche Nachrichten gab es monatelang nicht in der Zeitung. Das hat Rainer Koczwara zusammen mit Gmünder Kollegen aus der Veranstaltungsbranche und der Touristik und Marketing GmbH nun geändert: Vom 20. bis zum 23. August holen die Kulturmacher an vier Open-Air-Abenden Jazz, Kabarett und Comedy in den Himmelsgarten.

500 statt 2000 Zuschauer

Solche Nachrichten gibt es seit Monaten in der Zeitung: Es werden die Corona-Regeln eingehalten. Davon wollten sich Koczwara und Co. nicht entmutigen lassen. „Die Corona-Verordnung, das