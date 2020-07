Ein schöner Fleck direkt vor der Haustür

Alfdorf

Ruhig war es am Mittwochnachmittag am Hagerwaldsee bei Alfdorf. Beschaulich, fast idyllisch. Lediglich ein einsamer Bagger unterbricht die Stille. Gemächlich löffelt der Baggerführer Schotter in eine Baugrube, zwei Helfer stehen daneben, dirigieren und schaufeln, achten darauf, dass nichts danebenfällt. Mit Erfolg.

Bei der Sanierung des Hagerwaldsees ist nun der Rohbau für das neue Betriebsgebäude, fertiggestellt. Die Sanierungsarbeiten waren das Ergebnis einer sogenannten „Vertieften Sicherheitsüberprüfung“, die nach DIN regelmäßig mindestens alle 20 Jahre zu erfolgen hat.