Mit dem Linienbus ins Eheglück

Obergröningen

Rosemarie Aubele ist eine waschechte Obergröningerin, „hier geboren und nie weg gewesen“, lacht sie strahlend und erinnert sich an ihre Kindheit und Jugend, als es in Obergröningen mit zwei Gasthöfen und zwei bestens sortierten Tante-Emma-Läden alles gab, was man brauchte.

Paul Aubele stammt aus Waldstetten, die elterliche Entscheidung, im Jahr 1966 ein Haus in Leinzell zu kaufen, brachte eine schicksalhafte Wendung in das Leben der beiden.

Nach der Schule in Obergröningen absolvierte Rosemarie eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Dazu musste sie mit dem Bus nach Gmünd fahren.