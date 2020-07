Chancen in der Bildung ergreifen

Schule Die Stadt will Themen wie Klimaschutz, Demokratie, die Vielfalt der Gesellschaft und den Übergang ins Arbeitsleben besser in den Schulen verorten. Das Ziel: Schüler im Wandel stärken.

Schwäbisch Gmünd

Bildung muss mit der Zeit gehen. Das macht Bürgermeister Dr. Joachim Bläse am Mittwoch im Gemeinderat deutlich, als er das Konzept „Bildungschancen 2030 – Schüler im Wandel stärken“ vorstellt. Er benennt dabei vier Bereiche:

1 Natur, Klima und Nachhaltigkeit

2 Demokratie, Rassismus, Antisemitismus

: Mit diesen Themen sollten sich Kinder am besten von klein auf befassen, erklärt Joachim Bläse: Schüler müsse interessieren, wie es anderen geht auf der Welt, wie sich die Menschen in Afrika ernähren, wie jene in Asien.: „Es ist kein Selbstläufer, dass wir in Frieden leben“ – in einer