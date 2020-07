Standing ovations für Bläse

Schwäbisch Gmünd

Er bekam Blumen. Und viele lobende Worte. Oberbürgermeister Richard Arnold und Gmünds Stadträte sagten Bürgermeister Dr. Joachim Bläse am Mittwoch im Stadtgarten bei seiner letzten Gemeinderatssitzung ein dickes Dankeschön. Bläse habe in 20 Jahren „ganz große Spuren“ hinterlassen, sagte Arnold. Mit seinem Abschied aus dem Rathaus nach seiner Wahl Ende Juni zum künftigen Landrat des Ostalbkreises gehe eine Ära zu Ende. Arnold beschrieb Bläse als Bürgermeister, der sein Amt „nah am Bürger ausgeführt“ habe. Immer sei er ansprechbar gewesen für die Menschen in dieser Stadt. Jeder Nachfolger,