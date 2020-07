Christian Bold bringt „Scharmützel“ ins Kornhaus

Schwäbisch Gmünd. Der Gmünder Kunstverein kehrt nach einer Corona-Pause zurück zum Ausstellungsrhythmus und startet in der Galerie im Kornhaus an diesem Freitag, 24. Juli, um 19.30 Uhr mit Werken von Christian Bold aus Leipzig. Der Künstler geht großformatig ans Werk, unterstreicht die Bildpräsenz noch durch starke Farben und Inhalte voller Dynamik. Der Ausstellungstitel „Skirmish“ steht für Scharmützel, und die sind Grundlage für diese Bilderserie. Ausschreitungen in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg oder Berlin sind für Christian Bold solche Scharmützel, die Aufmerksamkeit erregen sollen.

Die Bilder mit Anklängen an die