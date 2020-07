Essingen und FCN siegen

Fußball, Testspiele Essingen (4:0-Sieg in Waldstetten) und die Normannia (3:1 gegen Kaisersbach) feiern Erfolge, ohne wirklich zu überzeugen.

Mit einem mehr als schmeichelhaften 4:0-Sieg kehrte der Verbandsligist TSV Essingen am Mittwochabend nach dem Testspiel beim Landesligisten TSGV Waldstetten wieder unter den Theußenberg zurück. So deutlich wie das Ergebnis zu glauben vermag, war die Essinger Dominanz bei Weitem nicht. Die Gäste zeichneten sich durch brutale Effektivität aus.

Die Elf von TSGV-Coach Mirko Doll bot dem ligahöheren Testspielgegner vor allem in der ersten Halbzeit über weite Strecken die Stirn und hatte die besseren Chancen. Dennoch ging Essingen mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem 2:0 in den zweiten 45 Minuten war die Luft bei den gut agierenden