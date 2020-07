Original-Kuchen gibt’s diesmal „to go“

Zimmerbac

Sechs junge Männer, allesamt musikalisch, beschlossen 1923 Geld in Instrumente zu investieren, um gemeinsam aufspielen zu können. Daraus erwuchs der Wunsch, einen Musikverein in ihrem Heimatdorf zu gründen, 1926 wurde der Musikverein Zimmerbach aus der Taufe gehoben und er veranstaltet seit 70 Jahren immer am letzten Wochenende im Juli sein „Inselfest“ im Leintal auf der Festwiese an der Leinmühle.

Die erste Auflage, 1949, war noch beschaulich. Der Zugang zum Festgelände führte über den Steg an der Lein und eine Holzbrücke über den Mühlbach, 50 Pfennig Eintrittsgeld wurden kassiert, für 20 weitere Pfennige konnte