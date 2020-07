Bei Orchideen, Trollblumen und quakenden Fröschen

Ausgangspunkt: In Essingen biegt man in der Ortsmitte nach links ab und an der Kirche nach rechts, immer geradeaus aus dem Ort und hinauf zum Wanderparkplatz Tauchenweiler.

Lange Variante, (5,9 Kilometer, rot): Es geht erst mal bergauf, an der Gaststätte links vorbei, geradeaus weiter, bis der Wald beginnt (1). An der Wegspinne nehmen wir den zweiten Weg nach rechts, ebenso nach ca. 10 Minuten nochmals den Weg rechts (2) gehen. Wir wandern gemütlich auf dem Forstweg und genießen die frische Waldluft. Wir kommen wieder heraus aus dem Wald und gehen an den Feldern entlang, bis am nächsten Waldrand (3) ein Weg nach rechts abbiegt. Diesem folgen