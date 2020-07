Strenesse ist am Ende

Nördlingen

Einst galt das Unternehmen als Aushängeschild der deutschen Modebranche, selbst die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat der Nördlinger Modespezialist Strenesse einst eingekleidet. Bald ist diese Ära zu Ende. Nach jahrelangem Kampf ums Überleben stellt die Firma Ende des Jahres den Betrieb ein.

Als Grund führt das Unternehmen die Auswirkungen der Corona-Pandemie an. Die hat den ohnehin darbenden Umsatz in den wenigen noch verbliebenen Shops sowie im Online-Shop weiter zurückgehen lassen. Betroffen von dem Aus sind rund 20 Mitarbeiter am Stammsitz in Nördlingen sowie rund 40 weitere Beschäftigte