Wie Neuler weiter wächst

Gemeinderat Die „stadtlandingenieure“ stellen das kleine Baugebiet Spagen IV vor. Was dort entstehen soll und was nicht erlaubt ist.

Neuler

Neuler kann weiter wachsen. In den letzten Jahren wurden in der Gemeinde verschiedene Wohnbauentwicklungsflächen verwirklicht: Spagen, Klingenberg, und die in verschiedenen Abschnitten eingeteilt, auch alle verkauft und bebaut wurden. Zur Deckung des weiteren Bedarfs hat der Gemeinderat schon seit dem Jahre 2000 mit dem Gedanken gespielt, eine weitere Entwicklung im Gebiet Spagen vorzunehmen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Schlierbachhalle wurde nun ein weiterer Baustein im Bebauungsplan Spagen IV einstimmig auf den Weg gebracht. Der gut durchdachte Entwurf kommt ab 10. August bis 13. September zur Einsicht für Jedermann