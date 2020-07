Sanozidis überzeugt beim FCN

Der FC Normannia hat den nächsten Neuzugang an Land gezogen: Angelos Sanozidis hat Trainer Zlatko Blaskic und den Sportlichen Leiter Stephan Fichter in mehreren Probetrainings überzeugt. Am Rande des Testspiels gegen Kaisersbach wurde sich der Verbandsligist mit dem 19-Jährigen einig. Der Grieche kann sowohl als rechter Verteidiger als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. „Angelos ist ein junger, robuster Spieler mit Potenzial, sich bei uns weiter zu entwickeln.“ sagt Fichter. In der Jugend durchlief Angelos Sanozidis die Mannschaften der Stuttgarter Kickers und kam in der U17- und U19-Bundesligamannschaft der Kickers auf 44 Einsätze.