„Es sind die unterschiedlichen Hobbys“

Essingen. Seit 60 Jahren sind Magdalene und Johann Schmadlak verheiratet. Diese Woche feiert das Ehepaar aus der Oberburgstraße in Essingen seine diamantene Hochzeit.

Lene Schmadlak, wie sie genannt wird, ist alteingesessene Essingerin. Ihr Elternhaus stand an der Steige, quasi um die Ecke. „Ich bin nicht weit gekommen“, sagt die 82-Jährige scherzhaft. Anders ihr Mann. Johann Schmadlak kam im Juli 1946 mit seinen Eltern und Geschwistern in Essingen an – als Vertriebene aus dem heutigen Tschechien. Er war damals 11 Jahre alt.

Man kannte sich aus der Schule, erzählen die Eheleute. Aber erst später kam man sich näher. „Nach