Auf die Blitzverlobung folgen 50 gemeinsame Jahre

Schwäbisch Gmünd

Nach 50 Ehejahren sei er „verliebt wie in alten Zeiten“, meint Dr. Albrecht Bodenstein und lächelt seine Birgitt an. 33 Jahre praktizierte der Facharzt in Gmünd am Münsterplatz, die studierte Apothekerin Birgitt war bis 2019 in ihrem Beruf in Gmünd tätig.

Dass das Paar nach Gmünd gefunden hat, sei dem Buch „Deutschland deine Schwaben“ von Thaddäus Troll zu verdanken, erzählt Albrecht: Nach der Lektüre des Buches habe er sich als Assistenzarzt in Stuttgart „sofort in das Ländle verliebt“. Dabei wurde er in Naumburg an der Saale geboren,