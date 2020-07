Noch acht Jahre bis zur Umfahrung

Verkehr Stadt Heubach, Ingenieurbüro Bartsch und Regierungspräsidium informieren am Donnerstag in der Stadthalle über den aktuellen Stand der Nordumfahrung. Kritische Fragen der Bürger.

Heubach

Ein Bürger brachte das Unverständnis und den Ärger vieler der rund 70 Anwesenden am Donnerstagabend in der Stadthalle auf den Punkt: „Das wären also 55 Jahre Planung für zwei Kilometer Umgehung?!“ Zuvor hatten Bürgermeister Frederick Brütting, Wolfgang Bartsch und Ulrike Reinelt vom verantwortlichen Ingenieurbüro Bartsch und Vertreterinnen des Regierungspräsidiums (RP) den Stand und den Zeitplan der Heubacher Nordumfahrung skizziert.

Warum die Umfahrung?

Laut Brütting sei die Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten Heubachs hoch und nehme weiter zu. Bei der 2017 für den Lärmaktionsplan gemachten Verkehrsprognose