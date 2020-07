TE eröffnet neue Fabrik in Wört

Neubau Rund 50 Millionen Euro hat der Konzern an seinem Standort investiert – in eine Fabrik, die nicht nur den Konzern in die automobile Zukunft führen soll, sondern die gesamte Region.

Wört

Dass viele Versammlungen und Pressekonferenzen in Zeiten der Covid-Pandemie online oder telefonisch abgehalten werden ist inzwischen nicht mehr allzu selten. Doch nun hat der Zulieferkonzern TE Connectivity auf dieses Weise seine neue Fabrik in Wört eröffnet – rein virtuell auf seiner Webseite. Neben Videobotschaften von Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Landrat Klaus Pavel sowie Wörts Bürgermeister Thomas Saur gab es eine virtuelle Tour durch die Erweiterung des bestehenden Werks in Wört – schnell wird klar: Der Neubau hat es in sich.

Denn am nordöstlichen Rand des Ostalbkreises