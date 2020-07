Roland Laber setzt sich zur Ruhe

Heubach

In einer kleinen Runde ist der Schulleiter der Realschule Heubach (RHS), Roland Laber, am Freitag in den Ruhestand verabschiedet worden. „Ich hätte mir gewünscht, dass an diesem Tag viel mehr da sind, doch wegen des Virus' ist das leider nicht möglich“, sagt Laber.

Dennoch haben ihn die Konrektorin Bettina Gold, der Schulrat vom Schulamt Göppingen, Roland Dangelmaier, Heubachs Bürgermeister, Frederick Brütting, der Schulleiter der Schillerschule, Alfred Bader, Elternvertreterin Martina Maurer und Lehrerin Ingrid Rosenfelder gebührend verabschiedet. „Wie schnell doch die Zeit vergeht“, seien Labers Lieblingsworte