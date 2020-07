Diese Politiker zeigen Haltung

Sie reden Klartext: Die Oberbürgermeister aus Gmünd, Schorndorf und Tübingen haben in ihrem Appell an die Landesregierung eine unbequeme Wirklichkeit angesprochen: „Unter den Geflüchteten gibt es eine kleine Gruppe gewaltbereiter junger Männer, die weit überdurchschnittlich an schweren Straftaten beteiligt sind.“ Damit erfüllen die drei die Grundvoraussetzung, ein Problem zu lösen: es ungeschönt anzusprechen. Samt möglicher Ursachen: Einige der Geflüchteten sind geprägt von traumatischen Erlebnissen und einer „herkunftsgeprägten Männlichkeitskultur“.