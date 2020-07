Symbolkraft für Zusammenhalt

Enthüllung Im Alfdorfer Schlosspark präsentiert sich der Schriftzug „MITEINANDER“. 430 individuell gestaltete Scheiben darauf stehen für Ideen und Inspiration am Ort.

Alfdorf

Vor drei Wochen wünschte sich Bürgermeister Ronald Krötz beim Aufstellen des ersten Buchstabens in Pfahlbronn, dass sich möglichst viele Alfdorfer im Hauptort und den Teilorten und Weilern an der Aktion „MITEINANDER“ beteiligen. Jetzt ist die Zeit um und am Freitag wurde das Ergebnis enthüllt. Vorsichtig zog man die große, weiße Folie von den Buchstaben, die das Wort „MITEINANDER“ ergaben. Und manchem der Besucher auf dem Hof vor dem Schloss entlockte das sich ergebende Bild ein erfreutes Raunen. Denn alle einzelnen Letter präsentierten sich mit insgesamt 430 Holzscheiben derselben Größe. Mal kunterbunt