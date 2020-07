B 29: Landwirte ärgern sich über zu schmale Brücke

Mögglingen. Mit der Ortsumfahrung kam zumindest für eine Mögglinger Familie auch das Leid. Marianne Wahl beklagte sich in der Gemeinderatssitzung am Freitagabend, dass die Zufahrt vor allem für landwirtschaftliche Fahrzeuge schwierig, für einige gar nicht möglich sei. Das liege an der viel zu schmalen Brücke, die für die Erschließung des Sternhofs über die B 29 gebaut wurde. Und an den zu engen Kurven, die schwere Lastwagen und landwirtschaftliche Maschinen, wie einige Mähdrescher mit Überbreite, gar nicht schaffen. „Sind wir die Stiefkinder von Mögglingen?“ fragte Marianne Wahl.

Gefährlich sei es auch für Radfahrer.