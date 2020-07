Kindesmissbrauch – nie eine Bagatelle

Schwäbisch Gmünd

Mal ist es der Betreuer, der Onkel oder die Geschwister: Fast immer kennen die Kinder und Jugendlichen, die Opfer von sexueller Gewalt werden, die Täter im Vorfeld, weiß Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Susanne Ibrahimovic vom Verein Frauen helfen Frauen. Bei ihr sind derzeit acht Mädchen und junge Frauen zwischen zehn und 21 Jahren in der Beratungsstelle in Gmünd in Therapie. Wieder. Wegen der Corona-Pandemie konnte sie sechs Wochen nur per Telefon oder Video Kontakt zu ihnen halten. Im Interview spricht die 56-Jährige über die Auswirkungen des Lockdowns und über die Pläne der Justiz, Kindesmissbrauch härter