Verfolgt, verschleppt – aber nicht vergessen

Schwäbisch Gmünd

Gemeinsam mit Stadtführerin Susanne Lutz machten sich am Wochenende einige geschichtsinteressierte Bürger auf eine Spurensuche in die Vergangenheit der Gmünder Juden. Der Gmünder Marktplatz zähle zu den schönsten in Baden-Württemberg, sagte die Stadtführerin. Augenfällig sei hier das Kriegerdenkmal, das im Volksmund gerne „Siegessäule“ genannt werde. Das Denkmal, früher mit Hakenkreuz an der Spitze, wurde 1935 aufgestellt. Die ganze Stadt habe damals „Freudenbeflaggung“ gezeigt. Lediglich die jüdische Familie Heimann weigerte sich, zu beflaggen, und bezahlte in späteren Jahren mit der Deportation